सूरत :  1 से 8 दिसंबर तक ‘टेक्सटाइल पर्व 2.0’ का भव्य आयोजन

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्लोबल फैब्रिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर तथा द मेन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (MANTRA) के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार, 1 दिसंबर 2025 से सोमवार, 8 दिसंबर 2025 तक ‘टेक्सटाइल पर्व 2.0’ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रतिदिन शाम 5:30 बजे समृद्धि बिल्डिंग, मक्काईपुल, नानपुरा, सूरत में आयोजित होगा।

इस फेस्टिवल का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में उभरते नए अवसरों और तकनीकी प्रगति की ओर उद्योगजगत का ध्यान आकर्षित करना है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और सूरत से विशेषज्ञ वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है ताकि दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों और युवाओं को बदलते वैश्विक ट्रेंड्स की जानकारी मिल सके।

1 दिसंबर को अश्विन चंद्रन, चेयरमैन, कन्फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली- “MSME (MMF सेगमेंट) द्वारा ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी” तथा 2 दिसंबर को धर्मेशभाई पटेल, डायरेक्टर, ईगल ग्रुप- “सस्टेनेबिलिटी इन मॉडर्न वीविंग, विस्कोस यार्न द्वारा इको-फ्रेंडली टेक्सटाइल्स का विकास” पर प्रकाश डालंगे। जबकि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ डॉ. जगत शाह (अहमदाबाद) — “इंटरनेशनल मार्केट में अवसर” तथा 4 दिसंबर को दीपक शेटा— सक्सेस स्टोरी से प्रेरक मार्गदर्शन एवं 5 दिसंबर को डॉ. अश्विन ठक्कर, अतीरा (अहमदाबाद) — “डेवलप्ड इंडिया @ 2047 और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भूमिका” पर व्याख्यान देंगे। इसी प्रकार 6 दिसंबर को एस. पी. वर्मा, एडवाइजर, टेक्सटाइल कमिश्नर ऑफिस, अहमदाबाद- “भारत की टेक्सटाइल नीति का भविष्य और ग्लोबल वैल्यू चेन में सूरत की भूमिका” तथा 8 दिसंबर को संतोष, चेयरमैन, क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मुंबई), राहुल मेहता “सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2.0: फैब्रिक हब से ग्लोबल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब तक” पर विशेष मार्गदर्शन देंगे।

सभी कार्यक्रम आम जनता के लिए निःशुल्क रखे गए हैं और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े सभी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। टेक्सटाइल पर्व 2.0 से उम्मीद की जा रही है कि यह सूरत को वैश्विक टेक्सटाइल मैप पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा।