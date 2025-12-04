सूरत : उधना-पूना में छापेमारी, 80 किलो 'नकली पनीर' और 168 किलो संदिग्ध मावा ज़ब्त

सूरत । शहर के स्वाद के शौकीन नागरिकों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए, सूरत सिटी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और सूरत नगर निगम के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलकर दो बड़ी रेड की हैं।

इस कार्रवाई में लाखों रुपये का संदिग्ध नकली पनीर और मिलावटी मावा बाज़ार में बिकने से पहले ही जब्त कर लिया गया।

उधना से नकली 'एनालॉग पनीर' ज़ब्त किया गया। एसओजी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर, फूड एंड सेफ्टी अधिकारियों (जे.एम. देसाई और टी.एस. पटेल) की टीम ने उधना गाँव की पटेल कॉलोनी, ज्योतिनगर सोसायटी में "श्रीजी प्रोविजन स्टोर" पर छापा मारा।

दुकान के मैनेजर नवलकिशोर मोतीराम गर्ग की मौजूदगी में चेकिंग के दौरान, टीम ने 70 किलोग्राम संदिग्ध मलाई पनीर (₹24,500) और 10 किलोग्राम संदिग्ध "एनालॉग पनीर" (₹2,400) ज़ब्त किया।

एनालॉग पनीर यह नकली पनीर दूध के फैट के बजाय सस्ते विकल्पों, जैसे वेजिटेबल ऑयल, से बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। इस स्टोर से कुल 80 किलोग्राम संदिग्ध पनीर (कीमत ₹26,900) जब्त किया गया।

दुसरी छापेमारी पूना-मगोब के रिहायशी फ्लैट से 168 किलो मावा बरामद किया गया। फूड ऑफिसर डी.डी. ठाकोर के साथ एसओजी टीम ने पूना इलाके में रेड की। यह मिलावट का गोरखधंधा मगोब में मौजूद "प्रियंका सिटी" के एक रिहायशी फ्लैट (बिल्डिंग नंबर G-1, फ्लैट नंबर 23) में चल रहा था।

फ्लैट मालिक हनुमान लाधुराम बिश्नोई के घर की चेकिंग के दौरान, मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में 168 किलोग्राम संदिग्ध मावा मिला, जिसकी कीमत ₹34,953 आंकी गई है।

दोनों रेड में कुल लाखों रुपये का संदिग्ध सामान जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने सभी संदिग्ध पनीर और मावे को सील कर दिया है और सैंपल विश्लेषण के लिए लैब में भेजे गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद यदि ये खाद्य पदार्थ मिलावटी या खाने लायक नहीं पाए जाते हैं, तो दुकानदारों और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।