गुजरात : ग्रैपलिंग रेसलिंग में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, जीते 27 मेडल; सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी बधाई
गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ियों की हालिया उपलब्धियों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं।
इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों और कोच से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल-1 में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग कमिटी के चेयरमैन श्री सुभाष डावर और विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की।
27 पदकों के साथ गुजरात ने हासिल किया तीसरा स्थान
नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात के पहलवानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया है। टीम ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।
खेल के प्रति समर्पण और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन
खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारे एथलीट्स का समर्पण और अनुशासन गुजरात में बढ़ती खेल भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पूरे राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
अंत में, मुख्यमंत्री ने पूरी टीम और उनके कोच को इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।