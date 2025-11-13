सूरत : नकली पनीर बेचने वाली सुरभि डेयरी आखिरकार सील

सूरत। लंबे समय से सूरतवासियों को नकली और घटिया पनीर बेचने वाली सुरभि डेयरी पर आखिरकार नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अडाजण स्थित शाखा को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि यह डेयरी प्रतिदिन करीब 200 किलो नकली पनीर बेच रही थी।

पिछले कई दिनों से इस डेयरी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन कार्रवाई न होने से लोगों में नाराज़गी थी। बुधवार को गंदगी की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने डेयरी को बंद कराया था, मगर रात में डेयरी फिर से चालू कर दी गई, जिससे नागरिकों और स्थानीय पार्षदों में आक्रोश फैल गया। बढ़ते हंगामे के बीच, गुरुवार को आखिरकार निगम की टीम ने सुरभि डेयरी को सील कर दिया।

इससे पहले एसओजी और नगर निगम के खाद्य विभाग ने खतोदरा वाड़ी स्थित सुरभि डेयरी पर छापा मारा था, जिसमें 754 किलो संदिग्ध पनीर बरामद हुआ था। जांच में डेयरी संचालक ने नकली पनीर बनाने की बात स्वीकार की थी।

नगर निगम की टीम ने बुधवार को अडाजण और योगी चौक शाखाओं की जांच के दौरान 17 किलो पनीर और 4 किलो घी जब्त किया था। अडाजण शाखा में भारी गंदगी देखकर उसे तत्काल बंद कराया गया था, लेकिन रात में डेयरी दोबारा खुलने पर निगम की टीम को फिर कार्रवाई करनी पड़ी।

सुरभि डेयरी पर पहले भी घटिया पनीर बेचने के आरोप लग चुके हैं, मगर हर बार कार्रवाई अधूरी रह जाने से निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। अब जब फिर से नकली पनीर का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, तो नागरिकों के दबाव और मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद अंततः डेयरी को सील किया गया।

स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग को अब ऐसी सभी डेयरियों पर नियमित जांच करनी चाहिए ताकि शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।