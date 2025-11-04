सूरत : प्रकाश पर्व पर वेसू गुरुद्वारे में विशेष धार्मिक कार्यक्रम 5 नवंबर को

सूरत के वेसू क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा श्री गुरुग्रंथ साहिब जी में 05 नवंबर 2025, बुधवार को प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी के प्रकाश पुरब पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख सरदार मनजीत सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 22 अक्टूबर से प्रारंभ सात लड़ीवार श्री अखंड पाठ साहिब का समापन इसी दिन सुबह 8:30 बजे किया जाएगा।

इसके साथ ही पूरे वेसू क्षेत्र को कवर करते हुए आयोजित की गई पाँच दिवसीय प्रभात फेरी का भी गुरुद्वारा साहिब में समापन होगा। समापन उपरांत गुरु का लंगर वितरित किया जाएगा।

रात्रि समागम कार्यक्रम के अनुसार रात 08:00 से 09:00 बजे तक बच्चों द्वारा कीर्तन, रात 09:00 से 10:30 बजे तक संगत द्वारा सामूहिक कीर्तन, रात 10:30 बजे से 12:40 बजे तक कीर्तन जत्था भाई तेजिंदर सिंह (मुंबई वाले) द्वारा विशेष कीर्तन होगा। गुरु का लंगर रात्रि 09:00 बजे से प्रारंभ होगा और कीर्तन समाप्ति के बाद रात्रि 12:40 बजे गर्म दूध का लंगर भी परोसा जाएगा।

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व अवसर पर बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की संभावना है और गुरुद्वारा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ लेने की अपील की है।