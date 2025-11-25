लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सुरभि डेयरी के मालिक शैलेश पटेल नकली पनीर बेचने के आरोप में गिरफ्तार

लोगों की सेहत से खिलवाड़, रोज़ 200 किलो नकली पनीर बेचने की कबूलात

On
सूरत : सुरभि डेयरी के मालिक शैलेश पटेल नकली पनीर बेचने के आरोप में गिरफ्तार

सूरत। शहर में मशहूर सुरभि डेयरी के मालिक द्वारा दूध में एसिड और केमिकल मिलाकर नकली पनीर तैयार करने का चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है।

राज्य में पहली बार किसी डेयरी मालिक के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोपों को लेकर केस दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शैलेश छगनभाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया है।

सुरभि डेयरी से लिए गए पनीर के सैंपल फेल होने के बाद, एसओजी ने कार्रवाई तेज़ करते हुए आरोपी के खिलाफ खटोदरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। पुलिस ने डेयरी से 754 किलो पनीर जब्त किया, जिसे होटल और लारी वालों को सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था।

11 नवंबर 2025 को एसओजी ने सुरभि डेयरी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारकर 955 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया था। जांच में सामने आया कि डेयरी में ग्लेशियल एसिटिक एसिड के जरिए दूध को तेज़ी से फाड़कर नकली पनीर बनाया जा रहा था।

छापे के बाद हुई पूछताछ में डेयरी मालिक ने रोज़ 200 किलो नकली पनीर बेचने की बात स्वीकार की। यह पनीर वह 250–270 रुपये प्रति किलो के बेहद कम दाम पर ग्राहकों को देता था, जिससे होटलों और छोटे विक्रेताओं में इसकी मांग बनी रहती थी।

ग्लेशियल एसिटिक एसिड एक खतरनाक केमिकल है, जिसका खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। ऐसे में नकली पनीर लंबे समय से बाजार में बिक रहा था, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।

पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली पनीर का नेटवर्क कितने समय से और कितनी बड़ी मात्रा में चल रहा था।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : जल संरक्षण में सूरत देश में अव्वल, 'कैच द रेन' योजना के लिए ₹2 करोड़ का पुरस्कार

सूरत : जल संरक्षण में सूरत देश में अव्वल, 'कैच द रेन' योजना के लिए ₹2 करोड़ का पुरस्कार

सूरत : 'विश्व मधुमेह दिवस' पर चैंबर ऑफ कॉमर्स और IMA-सूरत की संयुक्त पहल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सूरत : 'विश्व मधुमेह दिवस' पर चैंबर ऑफ कॉमर्स और IMA-सूरत की संयुक्त पहल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सूरत : एसजीसीसीआई और आईसीएआई–डब्ल्यूआईआरसी ने ‘सेवा सारथी परियोजना’ पर काम करने पर सहमति व्यक्त की

सूरत : एसजीसीसीआई और आईसीएआई–डब्ल्यूआईआरसी ने ‘सेवा सारथी परियोजना’ पर काम करने पर सहमति व्यक्त की

सूरत : रांदेर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते को खाली बैग पर मिला 'स्वास्तिक' का निशान

सूरत : रांदेर में लावारिस सूटकेस मिलने से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते को खाली बैग पर मिला 'स्वास्तिक' का निशान