सूरत : लायंस क्लब ऑफ़ सूरत क्रिस्टल द्वारा डायबिटीज़ अवेयरनेस सप्ताह का सफल आयोजन

लायंस क्लब ऑफ़ सूरत क्रिस्टल द्वारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक डायबिटीज़ अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया गया। सात दिनों तक चले इस अभियान के तहत हर दिन शहर के विभिन्न स्थानों पर डायबिटीज़ चेकअप और जागरूकता शिविर लगाए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया।

क्लब की अध्यक्ष भूमि जैन और सचिव पारुल जैन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सप्ताहभर के कैंप की शुरुआत भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में हुई, जहाँ पहले दिन इनॉगरेटर लाइन्स मोना देसाई उपस्थित रहीं। सप्ताह के अंतिम दो दिनों में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी (VNSGU) में विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें वीएनएसयू के वाइस चांसलर भी शामिल हुए।

भूमि जैन ने बताया कि दूसरे दिन श्री सच्चियाय माता मंदिर परिसर में चेकअप कैंप आयोजित किया गया। तीसरे दिन महानगर पालिका वर्कर्स के लिए डायबिटीज़ और आहार जागरूकता पर विशेष सत्र रखा गया। चौथे दिन क्लब सदस्यों के लिए हेल्दी रेसिपीज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 133 सदस्यों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दर्ज कराई।

पांचवें दिन पुनः महानगर पालिका वर्कर्स के लिए डायबिटीज़ चेकअप कैंप लगाया गया। सप्ताह के छठे और सातवें दिन वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में चेकअप और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में छात्रों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। लायंस क्लब ऑफ़ सूरत क्रिस्टल का यह अभियान शहर में मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।