सूरत : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सूरत हवाई अड्डे और नियोल हेलीपैड पर गर्मजोशी से स्वागत
सूरत। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करने सूरत के अंतरोली पहुंचे। उनके आगमन पर सूरत हवाई अड्डे और नियोल हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उपमुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, सांसद श्री मुकेशभाई दलाल, महापौर श्री दक्षेश मवाणी, जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, पुलिस आयुक्त श्री अनुपमसिंह गहलोत मौजूद रहे।
नियोल हेलीपैड पर नगर आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गढ़िया ने भी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
प्रधानमंत्री का यह दौरा मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।