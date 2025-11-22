लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन के चलते ट्रैफिक में बड़ा बदलाव: वराछा से स्टेशन का सीधा रास्ता बंद

आयुर्वेदिक गरनाला पार कर सीधे स्टेशन जाने वाला मार्ग अवरुद्ध; अब लाल दरवाज़ा होकर जाना होगा

सूरत। सूरत रेलवे स्टेशन के चल रहे महत्वपूर्ण मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत, शहर के ट्रैफिक स्ट्रक्चर में एक बड़ा और अस्थायी बदलाव किया गया है। नए फ्लाईओवर ब्रिज को मौजूदा वराछा फ्लाईओवर ब्रिज से जोड़ने के बड़े निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए, ट्रैफिक नियमों में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन लागू किए गए हैं।

सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीटको) के इस प्रोजेक्ट के कारण, 22 नवंबर 2025 की रात से ये नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं।

ट्रैफिक डायवर्जन का सबसे बड़ा असर वराछा की ओर से आने वाले यातायात पर पड़ा है। वराछा से आने वाली गाड़ियों के लिए आयुर्वेदिक गरनाला पार करके सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस पूरे रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर नाकेबंदी कर दी गई है।

वराछा की ओर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को अब नए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा। आयुर्वेदिक गरनाला पार करने के बाद, वाहन चालकों को सीधे लाल दरवाज़ा की तरफ जाना होगा। लाल दरवाज़ा से उन्हें अमीषा चार रास्ता की ओर मुड़ना होगा, जिसके बाद वे आसानी से रेलवे स्टेशन और दिल्ली गेट की तरफ जा सकेंगे।

सूरत पुलिस कमिश्नर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने शहर के विकास के लिए शुरू किए गए इस मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के दौरान वाहन चालकों से धैर्य रखने, नए नियमों का पालन करने और ट्रैफिक जाम की स्थिति को हल करने में सहयोग करने की अपील की है।

