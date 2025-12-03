सूरत : SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 BLOs सम्मानित, कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने किया हौसला-अफज़ाई

सूरत। चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से, सूरत जिले में एसआईआर और अन्य चुनावी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 45 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को सम्मानित किया गया।

सूरत के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने इन बीएलओ को उनके बेहतरीन कार्य के लिए प्रमाणपत्र और साइटेशन देकर सम्मानित किया।

यह सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट सर्विस हाउस के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कलेक्टर ने बीएलओ के फील्डवर्क के अनुभव, फॉर्म कलेक्शन, डिजिटाइजेशन, वोटर सहायता और रोज़ाना के काम में उनकी निरंतरता की विस्तृत जानकारी लेते हुए उनकी सराहना की। जिले की 16 विधानसभाओं में से चुनिंदा 45बीएलओ को यह सम्मान प्राप्त हुआ।

सम्मानित बीएलओ में 169-बारडोली विधानसभा की वसंतीबेन पटेल, सोनलबेन पटेल, प्रतीक्षाबेन कपलेठिया, अरविंदभाई गामित और 160-सूरत नॉर्थ विधानसभा के महावीरसिंह पुवार शामिल हैं। इन बीएलओ ने अपने पोलिंग स्टेशन क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 वोटर्स का डिजिटाइजेशन पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

चुनाव विभाग के अनुसार, बीएलओ की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली के कारण वोटर लिस्ट में संशोधन प्रक्रिया और SIR गतिविधियों में तेजी और पारदर्शिता आई है। कलेक्टर डॉ. पारधी ने बीएलओ के टीमवर्क और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए इसे ‘मॉडल प्रैक्टिस’ बताया।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की इस पहल ने चुनावी स्टाफ में नई ऊर्जा, उत्साह और जिम्मेदारी का भाव भरा है।