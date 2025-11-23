लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : 181 अभयम टीम ने बिखरते परिवार को बचाया, काउंसलिंग के बाद पति ने मानी गलती

टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति की उचित काउंसलिंग की और कानूनी जानकारी देकर घर को बिखरने से बचा लिया

तापी जिले के डोलवण तालुका से एक पीड़ित महिला ने 181 महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सहायता मांगी और अपने टूटते परिवार को बचाने का अनुरोध किया। इस सूचना पर 181 अभयम टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति की उचित काउंसलिंग की और कानूनी जानकारी देकर घर को बिखरने से बचा लिया।

अभयम महिला हेल्पलाइन टीम को मिली जानकारी के अनुसार, महिला ने अपने पति के साथ प्रेम विवाह किया था और उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। उनके दो बच्चे भी हैं। महिला का पति ड्राइविंग का काम करता है और महिला घर का काम करती है। कुछ समय पहले तक उनका गृहस्थ जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन पति का किसी दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वह मोबाइल पर उस महिला से बात करता था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच झगड़े और कहासुनी होती थी।

महिला ने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने, तो उन्हें समझाने के लिए महिला ने 181 अभयम टीम की मदद ली। अभयम टीम ने पति को कानूनी सलाह दी और समझाया कि उनका एक परिवार और बच्चे हैं, जिनके भविष्य के बारे में उन्हें सोचना चाहिए और मिल-जुलकर रहना चाहिए।

काउंसलिंग के बाद आखिरकार पति ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और लिखित में आश्वासन दिया कि भविष्य में अब ऐसी गलती नहीं होगी। चूंकि पीड़ित महिला अपने पति के खिलाफ आगे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए मौके पर ही सुखद समझौता कराया गया। महिला ने मदद के लिए 181 टीम का आभार व्यक्त किया।

