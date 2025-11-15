सूरत : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 107वें स्थापना दिवस पर मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में वितरित की आवश्यक सामग्री
सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2025 के तहत सामाजिक सेवा का सराहनीय आयोजन
सूरत। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 107वें स्थापना दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय सूरत द्वारा एक विशेष सामाजिक सेवा अभियान का आयोजन किया गया।
इस अभियान के तहत मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, सूरत में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को खाद्य तेल, किराना सामान, वयस्क डायपर और सैनिटरी नैपकिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया।
इस सेवा पहल का नेतृत्व क्षेत्र प्रमुख श्रीमती श्वेता सावे द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन और सहयोग से पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रोत्साहन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सूरत क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित की।
मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं बुजुर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घकालीन सामाजिक देखभाल सेवाएँ प्रदान करता है। यूनियन बैंक द्वारा किया गया यह दान अभियान इन विशेष व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग सिद्ध होगा।
इस अवसर ने न केवल बैंक की वित्तीय समावेशन नीति को मजबूत किया, बल्कि समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए कार्य करने की उनकी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया। संस्था द्वारा उठाया गया यह कदम मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया।