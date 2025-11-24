सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय के विद्यार्थियों ने चित्रकला, संगीत और बाल कविता में दिखाया उत्कृष्ट हुनर

श्री कृष्णाराज विद्यालय, बमरोली रोड पांडेसरा में शनिवार, 22 नवंबर 2025 को कला उत्सव 2025–26 के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की चित्रकला, संगीत गायन, संगीत वादन और बाल कवि प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष सभी प्रतियोगिताएं विकसित गुजरात 2047 की थीम पर आधारित रहीं, जिसमें छात्रों ने अपनी सृजनशीलता और कौशल का सुंदर प्रदर्शन किया।

चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा 8 की जानवी दलवीरसिंह कुशवाहा, कक्षा 9 की दिव्या दलवीरसिंह कुशवाहा और कक्षा 11 के विद्यार्थी शिवम रामप्रसाद पाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाल कवि प्रतियोगिता में कक्षा 9 की स्वेक्षा स्वतंत्र मिश्रा और कक्षा 11 की ज्योति रणजीतसिंह राजपूत प्रथम स्थान पर रहीं। संगीत गायन प्रतियोगिता में कक्षा 11 की मानसी रमेशचंद्र मौर्या तथा संगीत वादन में कक्षा 10 के अभी श्याम साहनी ने प्रथम स्थान हासिल किया।

विद्यालय स्तर के विजेताओं ने सोमवार, 24 नवंबर 2025 को नवदीप विद्यालय, गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पांडेसरा में आयोजित क्यू.डी.सी. स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा में भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

क्यू.डी.सी. स्तर पर चित्रकला में कक्षा 11 के शिवम रामप्रसाद पाल, बाल कवि प्रतियोगिता में कक्षा 11 की ज्योति रणजीतसिंह राजपूत, संगीत गायन में कक्षा 11 की मानसी रमेशचंद्र मौर्या और संगीत वादन में कक्षा 10 के अभी श्याम साहनी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजेन्द्रसिंह कुशवाहा, ट्रस्टी कालिन्द्री कुशवाहा एवं विद्यालय परिवार ने सभी विजेता विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कला उत्सव 2025–26 को सफल बनाने में शिक्षक संजय बारड और शिक्षिका कोमल शांतिलाल साहू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया।