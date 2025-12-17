सूरत : AM/NS India को नेशनल एनर्जी कंज़र्वेशन अवॉर्ड्स 2025 में मिला 'बेस्ट इनोवेटर अवॉर्ड'

सूरत-हजीरा। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) को विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा क्रियान्वित नेशनल एनर्जी कंज़र्वेशन अवॉर्ड्स (NECA) 2025 में प्रतिष्ठित ‘बेस्ट इनोवेटर अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार रविवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं माननीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।

AM/NS India की ओर से यह पुरस्कार बैजू मसरानी, चीफ – हॉट मेटल डिलीवरी, हजीरा ने ग्रहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 भी मनाया गया।

NECA भारत में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, जिसके अंतर्गत इनोवेशन सहित कुल सात श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संगठनों को सम्मानित किया जाता है। AM/NS India को उसके हजीरा प्लांट स्थित स्टील मेकिंग प्लांट-2 (SMP-2) परियोजना के लिए ऊर्जा दक्षता इनोवेशन – इंडस्ट्री श्रेणी में चयनित किया गया।

यह पुरस्कार स्टील उत्पादन में डीकार्बनाइजेशन और परिचालन नवाचार के माध्यम से नए मानक स्थापित करने की AM/NS India की क्षमता को मान्यता देता है। यह कंपनी के ‘Smarter Steels, Brighter Futures’ उद्देश्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है और टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराता है।

पुरस्कार-विजेता परियोजना: स्टील मेकिंग प्लांट-2 (SMP-2):

SMP-2 CONARC (कन्वर्टर + आर्क) फर्नेस की दक्षता में सुधार पर केंद्रित है, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (BOF) तकनीक का उन्नत संयोजन है। यह प्रणाली हॉट मेटल, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) और स्क्रैप के उपयोग से स्टील उत्पादन में सहायक होती है। चूंकि आर्क को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति आवश्यक होती है, इसलिए यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊर्जा-खपत वाली होती है।

AM/NS India ने इलेक्ट्रोड रेगुलेशन सिस्टम (ERS) में उन्नत प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC) लॉजिक और ऑटो आर्क लेंथ कंट्रोल को शामिल किया, जिससे आर्क की लंबाई रियल-टाइम में नियंत्रित होने लगी और इलेक्ट्रोड की स्थिति में सुधार हुआ। इसके परिणामस्वरूप फर्नेस अधिक स्थिर रूप से संचालित हुआ और विद्युत ऊर्जा खपत में 10% की कमी दर्ज की गई, जिससे ऊर्जा उपयोग और CO₂ उत्सर्जन में उल्लेखनीय गिरावट आई।

परियोजना से प्राप्त प्रमुख परिणाम:

• प्रति वर्ष 56,400 मेगावाट-घंटे से अधिक ऊर्जा की बचत, जो हजारों घरों को एक वर्ष तक बिजली उपलब्ध कराने के बराबर है

• प्रति वर्ष 41,700 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी, जो लगभग 10,000 कारों के वार्षिक उत्सर्जन के समकक्ष है

• टर्नअराउंड समय घटने से फर्नेस की उत्पादन क्षमता में 2% वृद्धि हुई

यह उपलब्धि AM/NS India के दीर्घकालिक डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों और भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। CO₂ उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत प्रक्रियाओं को अपनाकर, कंपनी भारत के जलवायु संरक्षण लक्ष्यों में योगदान दे रही है और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

NECA 2025 का ‘बेस्ट इनोवेटर अवॉर्ड’ इस परियोजना के लिए प्राप्त मान्यता, AM/NS India की औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी, तकनीकी प्रगति और सतत विकास के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है तथा पूरी AM/NS India टीम को ऊर्जा दक्षता और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।