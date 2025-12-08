सूरत : श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वामी बसंतराम महाराज का 45वां वरसी महोत्सव मनाया गया

सिटी लाइट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज के प्रिय शिष्य वेदांत केसरी स्वामी बसंतराम महाराज का 45वां वरसी महोत्सव प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आश्रम के शोभाराम गुलाबवानी ने बताया कि तेरापंथ भवन में आयोजित इस महोत्सव के पांचवें दिन सोमवार को हरिनाम संकीर्तन का भव्य आयोजन हुआ।

इस अवसर पर वर्तमान प्रेम प्रकाश मंडलाध्यक्ष सतगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री, संत हरिओमलाल, संत मोनूराम साईं, स्वामी रामप्रकाश, संत नरेशलाल सहित संत मंडल, संगत और बड़ी संख्या में धर्मनुरागी भक्तों की उपस्थिति में पावन भगवत नाम संकीर्तन के साथ प्रभातफेरी निकाली गई। अमृतवेला में हरिनाम संकीर्तन के पश्चात संतों का सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया। इसके बाद स्कूली कन्याओं को भोजन प्रसादी की सेवा प्रदान की गई।

ज्ञान यज्ञ के दौरान सतगुरु स्वामी भगतप्रकाश महाराज ने सत्संग में कहा कि परमात्मा की शरणागति ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। जो भी भक्त परमात्मा की ओट लेता है, उसकी रक्षा हर पल स्वयं परमात्मा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी संत, गुरु और सत्शास्त्र जीवों को भौतिक युग में ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों ने महाप्रसादी का लाभ प्राप्त किया और वातावरण भक्ति व आनंद से सराबोर हो गया।