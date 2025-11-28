लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : निटिंग विवाद जारी,  ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा- 'ठोस फैसला आने तक लोकल माल की खरीदी बंद'

व्यापारी और मंडप क्लॉथ एसोसिएशन अपने पुराने रुख पर कायम; भाड़ा वृद्धि 'गलत फरमान का विरोध'; ब्रोकरों का मिल रहा समर्थन

सूरत। सूरत निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन की आज हुई कमिटी मीटिंग में वर्तमान विवाद पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सदस्यों ने साफ संकेत दिया कि वे किसी भी तरह के एकतरफा फैसले या “गलत फरमान” को स्वीकार नहीं करेंगे।

बैठक में यह भी सामने आया कि कई ट्रेडर्स बाजार से माल नहीं ले रहे, उस वजह से मिलों में ग्रे कपड़े की इनवर्डिंग 50% से 60% तक हो चुकी है, जिसमें लगभग 90% माल सिलवासा क्षेत्र का बताया जा रहा है।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया कि यदि कोई निटर सभी व्यापारियों को पुराने भाड़े पर ग्रे देने को तैयार हो, तो उससे माल लेना चाहिए। कमिटी ने इस पर निटर्स से सामूहिक बातचीत की संभावना भी जताई। सदस्यों का कहना है कि एसोसिएशन का उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि व्यापार का संतुलन बनाए रखना है।

कई ब्रोकरों ने भी बैठक में एसोसिएशन की एकजुटता का समर्थन किया। उनका कहना है कि यदि व्यापारी एकजुट रहेंगे तो ही सही समाधान निकलेगा। यदि व्यापारी बंट जाएंगे, तो किसी भी संगठन या एसोसिएशन के लिए मजबूत निर्णय लेना मुश्किल होगा।

कमिटी सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल 0.35 पैसे का नहीं है, बल्कि यह व्यापार पर थोपे गए गलत निर्णय के विरोध की लड़ाई है। सदस्यों ने कहा कि “व्यापार के हित में यदि कोई मुद्दा होगा तो निटर्स के साथ खड़े होने में हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी दबाव में निर्णय नहीं लिया जाएगा।”

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बाजार में ग्रे का भरावा हो रहा है और भाव कम हो रहे है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को फिलहाल लाभ मिल रहा है। आगे भी यार्न में मंदी के कारण ग्रे के रेट कम होंगे। 

सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद कमिटी ने फिर से दोहराया कि जब तक कोई ठोस, सर्वसम्मत और न्यायसंगत समाधान नहीं निकलता, तब तक लोकल माल की खरीदी बंद रहेगी।

सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन  के अध्यक्ष देवभाई संचेती ने जानकारी देते हुए कहा कि मंडप एसोसिएशन ने भी अपना पुराना निर्णय दोहराते हुए स्पष्ट किया कि वे किसी भी दबाव में निर्णय नहीं बदलेंगे। व्यापार सम्मान, संवाद और संतुलन से चलता है। किसी भी अनुचित दबाव या एकतरफा नियम का वे कड़ा विरोध करते रहेंगे। जब तक उचित समाधान नहीं निकलता, माल की खरीदी पुराने नियमों के तहत ही होगी।

दोनों सूरत निटिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन और मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के इस संयुक्त और कड़े रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यापारी समुदाय इस बार किसी भी तरह की असंगत नीति के सामने झुकने को तैयार नहीं है। समाधान संवाद से निकलेगा, लेकिन निर्णय व्यापारी हितों और एकजुटता को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा।

