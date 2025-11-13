कपड़ा मंत्रालय की सचिव ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें कीं

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) कपड़ा मंत्रालय में सचिव नीलम शमी राव ने बृहस्पतिवार को मुंबई स्थित वस्त्र आयुक्त कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम मित्र पार्क योजना, वस्त्रों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और समर्थ कौशल विकास योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुंबई के बृहस्पतिवार से दो दिन के दौरे पर गई राव ने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न निकायों के चल रहे कार्यक्रमों, संस्थागत प्रदर्शन और नीति कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की।

अपनी यात्रा के पहले दिन, उन्होंने विकास आयुक्त (हथकरघा) एम बीना के साथ हथकरघा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सचिव ने वस्त्र आयुक्त कार्यालय में एक व्यापक समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम मित्र पार्क योजना, वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना और समर्थ कौशल विकास योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया।’’

इस यात्रा के दौरान, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव (वस्त्र) अंशु सिन्हा (आईएएस) और महाराष्ट्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की और राज्य में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य और केंद्र दोनों के साथ तालमेल बिठाने पर विचार-विमर्श किया।

राव के हवाले से एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘वस्त्र समिति को उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए और इस क्षेत्र की जमीनी हकीकत पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वस्त्र मंत्रालय के नीतिगत हस्तक्षेपों की मदद से उद्योग को इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके।’’