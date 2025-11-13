लोकतेज WhatsApp channel
लाल किला विस्फोट : एआईयू ने अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित की

लाल किला विस्फोट : एआईयू ने अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित की

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा)भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला के नजदीक हुए कार धमाके के बाद जांच के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित कर दी गई है।

एआईयू सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी है और इसके सदस्य भारतीय विश्वविद्यालय हैं। यह सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रशासकों और शिक्षाविदों को विचारों के आदान-प्रदान और साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

एआईयू की महासचिव पंकज मित्तल ने कहा, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के उपनियमों के अनुसार, सभी विश्वविद्यालयों को तब तक सदस्य माना जाएगा, जब तक वे मानकों का अनुकरण करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, संज्ञान में आया है कि अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा ने मानकों के अनुकूल कार्य नहीं किया है। तदनुसार, अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को दी गई एआईयू की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है।’’

मित्तल ने बताया कि अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी किसी भी गतिविधि में एआईयू के नाम या लोगो का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, और एआईयू के लोगो को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाना चाहिए।

फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय एक ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद जांच एजेंसियों के घेरे में आ गया है क्योंकि संस्थान से जुड़े तीन चिकित्सकों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह एक निजी संस्थान है जिसके परिसर में एक अस्पताल भी है।

