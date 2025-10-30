अदाणी पावर का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत घटकर 2,906 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) बिजली कारोबार से जुड़ी कंपनी अदाणी पावर का वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत घटकर 2,906 करोड़ रुपये रह गया।

अदाणी समूह की कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 3,297.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

हालांकि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 14,307.79 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,062.84 करोड़ रुपये थी।

इस दौरान कंपनी का कुल व्यय भी बढ़कर 10,341.59 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,928.76 करोड़ रुपये था।

अदाणी पावर लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एस बी खयालिया ने कहा कि इस तिमाही में मांग में मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव के बावजूद एक बार फिर स्थिर वित्तीय प्रदर्शन रहा है जो कंपनी की परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को दर्शाता है।

कंपनी 'शक्ति' योजना के तहत 4.5 गीगावाट के नए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) हासिल कर अपनी बाजार उपस्थिति भी बढ़ा रही है।