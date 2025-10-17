लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
कारोबार

यूको बैंक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2.82 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ रुपये

On
यूको बैंक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2.82 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 2.82 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में यूको बैंक ने 603 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का कुल कारोबार 5.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.23 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल अग्रिम 16.56 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया तथा कुल जमा 10.85 प्रतिशत बढ़कर 3.06 लाख करोड़ रुपये रहा।

यूको बैंक ने एक बयान में कहा कि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 0.62 प्रतिशत घटकर 2.56 प्रतिशत रही।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Business Uco Bank

Related Posts

वस्त्र उद्योग पीएलआई योजना : सरकार ने आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

वस्त्र उद्योग पीएलआई योजना : सरकार ने आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते में प्रगति; वाहन, इस्पात मुद्दों का समाधान जरूरी: अधिकारी

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते में प्रगति; वाहन, इस्पात मुद्दों का समाधान जरूरी: अधिकारी

अब अमेजन इंडिया पर खरीदी जा सकेगी रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की मोटरसाइकिल

अब अमेजन इंडिया पर खरीदी जा सकेगी रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की मोटरसाइकिल

सूरत : इस बार कपड़ा बाज़ार में दीपावली की रौनक फीकी, व्यापारी दोहरी मार से परेशान

सूरत : इस बार कपड़ा बाज़ार में दीपावली की रौनक फीकी, व्यापारी दोहरी मार से परेशान