यूको बैंक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2.82 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 2.82 प्रतिशत बढ़कर 620 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में यूको बैंक ने 603 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बैंक का कुल कारोबार 5.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.23 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल अग्रिम 16.56 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया तथा कुल जमा 10.85 प्रतिशत बढ़कर 3.06 लाख करोड़ रुपये रहा।

यूको बैंक ने एक बयान में कहा कि सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 0.62 प्रतिशत घटकर 2.56 प्रतिशत रही।