नवरात्र के दौरान वाहन, घरेलू उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री

नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने नवरात्र के दौरान रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। प्रमुख कंपनियों से मिले आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इस मजबूत बिक्री में हाल में जीएसटी सुधार का भी योगदान रहा, जिसके तहत कर दरों में भारी गिरावट आई। इससे उपभोक्ता वस्तुओं, घरेलू उपकरणों, एयर कंडीशनर और वाहनों की कीमतों में कमी आई।

उद्योग ने 22 सितंबर को नई घटी हुई दरें लागू होने के पहले दिन से ही बिक्री में तेजी दर्ज की।

इससे उत्साहित होकर वाहन, घरेलू उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को इस साल दिवाली के बाद खत्म होने वाले लगभग 45 दिनों के त्योहारी सत्र में मात्रा और मूल्य के लिहाज से दहाई अंकों की वृद्धि की उम्मीद है।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने नवरात्र के पहले आठ दिनों में 1.65 लाख इकाई की बिक्री दर्ज की, जो पिछले 10 सालों में उसकी सबसे ज्यादा बिक्री है। कंपनी को नवरात्र के दौरान दो लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद है।

इसके अलावा, मारुति सुजुकी ने लगभग 2.5 लाख इकाइयों की बुकिंग लंबित होने की जानकारी दी है। कंपनी ने पिछली नवरात्र में 85,000 वाहन बेचे थे।

टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंदै मोटर इंडिया जैसी दूसरी वाहन कंपनियों ने भी इस दौरान अच्छी बिक्री दर्ज की।

एलजी, हायर और गोदरेज अप्लायंसेज जैसी घरेलू उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं ने पिछले साल की तुलना में इस नवरात्र में दहाई अंकों में बिक्री वृद्धि दर्ज की।

हायर अप्लायंसेज इंडिया ने नवरात्रि के दौरान सालाना आधार पर लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

भारत की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता रिलायंस रिटेल की बिक्री पिछले साल के नवरात्र की तुलना में 20-25 प्रतिशत बढ़ी।