सूरत : दीपावली पर कपड़ा बाजारों में सुरक्षा अभियान शुरू

सूरत। दीपावली पर्व के समय कपड़ा बाजारों में व्यापार अपनी चरम पर रहता है। इसी दौरान असामाजिक तत्व व्यापारी भाइयों की व्यस्तता और सरलता का लाभ उठाकर आर्थिक नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस खतरे को देखते हुए आज शनिवार, 27 सितम्बर 2025 को फोस्ट्टा कार्यालय, मिलेनियम मार्केट-1, रिंग रोड पर विशेष सुरक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल गृहराज्य मंत्री हर्षभाई संघवी, पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत की प्रेरणा से की गई। कार्यक्रम में डीसीपी जोन-2 श्रीमती कानन देसाई, एसीपी इको सेल जी. ए. सरवैया तथा सलाबतपुरा पुलिस निरीक्षक के. डी. जडेजा उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने व्यापारियों को सुरक्षा और सतर्कता संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इनमें मुख्य रूप से दुकानों में कीमती सामान या नकद न छोड़ना।

दुकान का ताला लगाते समय अच्छी तरह जाँच करना और चाबी केवल विश्वसनीय व्यक्ति को देना। अपरिचित या नए व्यापारियों से अधिक लेनदेन से बचना। डिलीवरी केवल गंतव्य पते पर ही करना, बीच रास्ते न सौंपना। अज्ञात व्हाट्सएप कॉल या संदेशों पर भरोसा न करना।

बैंक में बड़ी राशि जमा या निकालते समय 2–3 स्टाफ साथ भेजना। भीड़भाड़ वाले स्थानों में नकद ले जाने से बचना। सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रखना और DVR को सुरक्षित स्थान पर रखना। सुरक्षा गार्ड, मार्केट मैनेजर, पुलिस प्रशासन और फोस्ट्टा कार्यालय के नंबर साथ रखना। मार्केट के पदाधिकारियों से सुरक्षा और फायर सेफ्टी पर विशेष ध्यान देने का आग्रह।

कार्यक्रम के दौरान फोस्ट्टा पदाधिकारियों और व्यापारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सुरक्षा उपायों को अपनाने का संकल्प लिया। यह अभियान आने वाले दिनों में कपड़ा बाजार के अलग-अलग पाँच ज़ोनों में चलाया जाएगा।

दीपावली सीजन में व्यापार बढ़ने के साथ ही सुरक्षा के ये उपाय बाजारों को असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखने में मदद करेंगे