त्योहारी जोश में स्विगी-मैजिकपिन पर खाने के ऑर्डर ने मचाई धूम, मिठाइयों-बिरयानी की मांग चरम पर

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (वेब वार्ता)। भारत में त्योहारी उमंग के बीच ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और मैजिकपिन ने अपने ऑर्डर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है, जो दर्शाता है कि स्वादिष्ट व्यंजनों की चाहत अब त्योहारों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।

मैजिकपिन के सीईओ और सह-संस्थापक अंशु शर्मा ने बताया कि दिवाली के नजदीक आते ही प्लेटफॉर्म और अधिक ऑर्डर के लिए तैयार है। स्विगी के फूड मार्केटप्लेस के मुख्य कारोबारी अधिकारी सिद्धार्थ भाकू ने कहा, “हम पिछले साल के खाने-पीने के ऑर्डर के आंकड़ों को दोगुना करने की उम्मीद कर रहे हैं।”

भाकू के अनुसार, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में सबसे अधिक उत्साह देखा गया, जबकि सूरत, तिरुवनंतपुरम और वडोदरा जैसे उभरते शहरों ने भी खासा जोश दिखाया।

चॉकलेट, लाईव केक और मिठाइयां ऑर्डर में शीर्ष पर रहीं, वहीं कोलकाता में बिरयानी की मांग पहले की तरह बरकरार रही। भाकू ने कहा, “ये रुझान बताते हैं कि फूड डिलिवरी भारत में त्योहारी जश्न का केंद्र बन गई है।”

मैजिकपिन के सीईओ शर्मा ने भी यही राय जताई और बताया कि नवरात्रि के दौरान शाकाहारी व्यंजनों और थाली के ऑर्डर में करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दशहरे के बाद शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजनों की मांग बढ़ी, क्योंकि लोग अपनी नियमित खानपान की प्राथमिकताओं की ओर लौटे।

मैजिकपिन ने नवरात्रि के बाद थोक और पार्टी फूड ऑर्डर में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की। यह रफ्तार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भी कायम रही, जहां 10 अक्टूबर को सामान्य दिनों की तुलना में खाने के ऑर्डर में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।