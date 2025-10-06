भारत में एक अरब डॉलर का निवेश करेगी एली लिली

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) एली लिली एंड कंपनी की भारत में अनुबंध विनिर्माण को बढ़ाने के लिए अगले कुछ वर्ष में एक अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना है।

अमेरिका स्थित दवा कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि रणनीतिक निवेश से कंपनी की विनिर्माण एवं आपूर्ति क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी जिससे उसके विकसित होते खंड को समर्थन मिलेगा।

इसमें कहा गया कि इसके अलावा लिली हैदराबाद में एक नया केंद्र स्थापित करेगी, जो समूचे देशे में लिली के अनुबंध विनिर्माण नेटवर्क के लिए उन्नत तकनीकी क्षमताएं प्रदान करेगा।

लिली ने 2020 से अमेरिका और दुनिया भर में सुविधाओं के निर्माण, विस्तार और अधिग्रहण के लिए 55 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है।

एली लिली एंड कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं लिली इंटरनेशनल के अध्यक्ष पैट्रिक जोन्सन ने कहा, ‘‘ विश्वसनीय अनुबंध विनिर्माताओं के साथ काम करने से जीवन बदल देने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता का विस्तार होगा। यह निवेश हमारे वैश्विक नेटवर्क के भीतर क्षमता निर्माण के केंद्र के रूप में भारत में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है।’’

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘‘ हैदराबाद में लिली का निरंतर विस्तार दर्शाता है कि वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार में शहर के एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा है।’’