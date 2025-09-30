एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ सात अक्टूबर को

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी की अनुषंगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, सात अक्टूबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है।

कंपनी ने मंगलवार को दाखिल अपनी विवरण पुस्तिका (आरएचपी) में कहा कि शेयर बिक्री नौ अक्टूबर तक बोली के लिए खुली रहेगी, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली छह अक्टूबर को खुलेगी।

एलजी पिछले साल अक्टूबर में हुंदै मोटर्स इंडिया लि. की सूचीबद्धता के बाद यह भारतीय शेयर बाजार में कदम रखने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने दिसंबर में सेबी के पास आईपीओ के लिए विवरण पुस्तिका दाखिल किए थे। इसके तहत मूल कंपनी 10.18 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगी, जो लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।

कंपनी को मार्च में सार्वजनिक निर्गम के लिए नियामक की मंजूरी मिली थी।

कंपनी ने कुल निर्गम आकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन मामले से परिचित लोगों ने पहले आईपीओ का आकार 15,000 करोड़ रुपये आंका था।

चूँकि यह सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। जुटाई गई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी विनिर्माण इकाइयां नोएडा (उत्तर प्रदेश) और पुणे में हैं।

वित्तीय मोर्चे पर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का परिचालन राजस्व 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में 64,087.97 करोड़ रुपये था।