आर्थिक मजबूती बढ़ने के साथ कर का बोझ और कम होगा: प्रधानमंत्री मोदी

ग्रेटर नोएडा (उप्र), 25 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही जनता पर कर का बोझ कम होता जाएगा।

उन्होंने जीएसटी में सुधार को एक सतत प्रक्रिया करार दिया। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 'उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला' (यूपीआईटीएस) का उद्घाटन करने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में हाल के संरचनात्मक सुधार भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे और लोगों की बचत को बढ़ाएंगे।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 2017 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करके अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार किए, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसके बाद इस साल सितंबर में और सुधार किए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ हम यहीं नहीं रुकेंगे... जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कर का बोझ कम होता जाएगा... देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी में सुधार जारी रहेगा।’’

मोदी ने 12 लाख रुपये सालाना तक की आय को कर मुक्‍त करने और जीएसटी 2.0 सुधार जैसे उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ आज 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्‍त करने और नए जीएसटी सुधार से ही इस साल देश के लोगों को ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होने जा रही है।’’

मोदी ने कहा कि देश एक जीवंत रक्षा क्षेत्र विकसित कर रहा है। एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है जहां हर चीज पर ‘मेड इन इंडिया’ का चिह्न हो।

उन्होंने कहा कि रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में स्थापित एक कारखाने में जल्द ही एके-203 राइफल बनाने का काम शुरू होगा।

प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।

वैश्विक निवेश को आमंत्रित करते हुए मोदी ने कहा कि भू-राजनीतिक व्यवधानों एवं अनिश्चितता के बावजूद देश का विकास आकर्षक बना हुआ है।

मोदी ने भारत में विकास की अनुकूल परिस्थितियों का जिक्र किया और कहा, ‘‘ हमारे पास लोकतांत्रिक और राजनीतिक स्थिरता है... भारत के पास युवा एवं कार्य कुशल श्रम शक्ति और युवा उपभोक्ता आधार है। यह सारी बातें दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं हैं।’’