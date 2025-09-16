अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत सकारात्मक रही: भारत

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर मंगलवार को हुई बातचीत को वाणिज्य मंत्रालय ने सकारात्मक एवं दूरदर्शी करार दिया।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) ब्रेंडन लिंच ने किया।

लिंच इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए सोमवार शाम को नयी दिल्ली पहुंचे थे।

मंगलवार को दोनों पक्षों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। यह चर्चा पूरे दिन चली और इसके बाद मंत्रालय ने बयान जारी किया।

मंत्रालय ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही और आगे के लिए ठोस आधार तैयार हुआ है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। शुल्क संबंधी तनाव के चलते अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली छठे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी।

लिंच के साथ अग्रवाल की यह बातचीत व्यापार वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों पर अगस्त में 50 प्रतिशत तक शुल्क लगा दिए जाने के बाद व्यापार समझौता अधर में लटक गया था।

हालांकि पिछले हफ्ते ट्रंप के सकारात्मक बयान और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुकूल रुख ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए माहौल तैयार करने का काम किया है।