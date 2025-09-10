आईफोन-17 श्रृंखला की कीमत 82,900 से 2.13 लाख रुपये, भारत में 19 सितंबर से बिकेगा

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) एप्पल ने आईफोन-17 श्रृंखला का अनावरण किया है। इसकी कीमत 82,900 रुपये से 2,29,900 रुपये के बीच है। भारत में यह फोन 19 सितंबर से उपलब्ध होगा।

इसके अलावा कंपनी ने अपना अबतक का सबसे पतला आईफोन-आईफोन एयर सीरीज- भी पेश किया है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिलीमीटर है और जो केवल ईसिम को ‘सपोर्ट’ करेगा।

कंपनी ने नए आईफोन मॉडल में 128 जीबी की कम स्टोरेज क्षमता का विकल्प बंद कर दिया है, जिसके कारण आईफोन-16 श्रृंखला की तुलना में आधार मॉडल की कीमत भी ज्यादा हो गई है।

आईफोन 17 प्रो दोगुने स्टोरेज विकल्प, 256 जीबी, 512जीबी और 1टीबी में उपलब्ध होगा।

आईफोन 17 प्रो मैक्स 256जीबी, 512जीबी, एक टीबी और पहली बार दो टीबी स्टोरेज क्षमता में उपलब्ध होगा।

एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने कहा, ‘‘आईफोन 17 प्रो अबतक का सबसे उन्नत आईफोन है, जिसमें एक आकर्षक नया डिजाइन और शक्तिशाली क्षमताएं हैं।’’