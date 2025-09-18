प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे

जयपुर, 18 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वह बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बांसवाड़ा का दौरा किया।

उन्होंने बांसवाड़ा में संवाददाताओं से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखने के लिए बांसवाड़ा आएंगे। प्रस्तावित परियोजना में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है और यह ऊर्जा विकास के क्षेत्र में राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगी।"

उन्होंने कहा, "यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तैयारियां चल रही हैं और पार्टी नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता में योगदान देगी। उन्होंने कहा, "यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां देश बिजली, पानी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने पैरों पर खड़ा होगा।"

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौड ने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।