उन्नी मुकुंदन निभाएंगे पीएम मोदी की बायोपिक में अहम भूमिका, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिल्म का एलान

मुंबई, 17 सितंबर (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी एक और बायोपिक का एलान हो गया है। इस फिल्म में साउथ अभिनेता उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी का किरदार निभाएंगे। निर्माताओं ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी करते हुए टाइटल की घोषणा कर दी है।

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म की घोषणा हुई। इस फिल्म में प्रधानमंत्री के रोल में साउथ स्टार उन्नी मुकुंदन नजर आएंगे। सिल्वर कास्ट क्रिएशंस प्रोडक्शन हाउस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि फिल्म का टाइटल 'मां वंदे' होगा। इस फिल्म का पहला पोस्ट आकर्षित करने वाला है, जिसमें पीएम मोदी का किरदार हस्ताक्षर करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी पूरा लुक आना बाकी है।

जानकारी के मुताबिक निर्माता इस फिल्म में पीएम मोदी के बचपन से लेकर नेता बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा, जिसमें उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के साथ उनके संबंधों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्हें उनकी पूरी यात्रा में प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत बताया गया है।

इसके साथ ही पीएम मोदी की बायोपिक का निर्देशन क्रांति कुमार सीएच करेंगे। फिल्म में सिनेमैटोग्राफी का काम 'बाहुबली' फेम केके सेंथिल कुमार आईएससी करेंगे। इसके अलावा संगीत का काम रवि बसरूर और संपादन श्रीकर प्रसाद करेंगे। वहीं, प्रोडक्शन डिजाइन की जिम्मेदारी साबू सिरिल संभालेंगे और एक्शन कोरियोग्राफी किंग सोलोमन करेंगे।

उन्नी मुकुदने के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'मार्को' से खूब प्रशंसा बटोरी थी। इसे अभी तक की सबसे ज्यादा हिंसक फिल्मों में शामिल किया गया है। इसके अलावा अभिनेता को आखिरी बार 'गेट-सेट बेबी' में देखा गया था। वहीं, आगामी फिल्मों की बात करें तो वह 'मिंडियम परंजुम' में नजर आने वाले हैं।