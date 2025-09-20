कालाहांडी में स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत: वेदान्ता एल्युमिनियम ने बढ़ाया जिला स्वास्थ्य विभाग का हाथ

भुवनेश्वर, सितंबर 20: भारत के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक, वेदान्ता एल्युमिनियम ने ओडिशा सरकार के जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission के अंतर्गत साझेदारी की है।

इस पहल का उद्देश्य कालाहांडी जिले में सिकल सेल रोग (एससीडी) और थैलेसीमिया की जांच व जल्द पहचान को मजबूत बनाना है। यह मिशन, जिसे जुलाई 2023 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इन बीमारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है, जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग और उपचार के माध्यम से संभव होगा।

इस पहल के तहत, वेदान्ता एल्युमिनियम ने अपने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स (एमएचयू) तैनात किए हैं, जो नक्रुंडी, तलमपदार और गुनपुर ग्राम पंचायतों में स्क्रीनिंग शिविर आयोजित कर रहे हैं। ये क्षेत्र कालाहांडी के सबसे अधिक सिकल सेल प्रभावित इलाकों में गिने जाते हैं। 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों की जांच जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किए गए डायग्नोस्टिक किट्स की मदद से की जा रही है।

वेदान्ता एल्युमिनियम अपने प्रमुख एमएचयू सेवाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ लगातार उपलब्ध करा रहा है। पिछले दो वर्षों में उसने रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में 1,000 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है।

प्रत्येक एमएचयू में डायग्नोस्टिक किट्स, आवश्यक दवाइयाँ, और योग्य डॉक्टर, नर्स एवं तकनीशियन उपलब्ध रहते हैं। ये यूनिट्स न केवल तुरंत स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं बल्कि वंचित क्षेत्रों में लोगों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति भी जागरूक करते हैं।

ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया की पहचान और प्रबंधन को तेज कर दिया है, जिसमें खासकर जोखिमग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रोगियों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से निःशुल्क दवाइयाँ, रक्ताधान, परिवहन सहायता और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

यह सहयोग ओडिशा सरकार और वेदान्ता एल्युमिनियम की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो कमजोर वर्गों को समान, समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ एनीमिया-मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वेदान्ता एल्युमिनियम के सीईओ, राजीव कुमार ने कहा, “वेदान्ता एल्युमिनियम में हम अपने संचालन क्षेत्रों के आसपास की समुदायों के कल्याण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। इस साझेदारी के माध्यम से, हम इन क्षेत्रों के सुदूर इलाकों तक आवश्यक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन का समर्थन भी कर रहे हैं।”

कालाहांडी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ), डॉ. निहारेंद्र पांड़ ने कहा, “सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया आज भी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बने हुए हैं, खासतौर से ग्रामीण समुदायों में।

वेदान्ता के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के सहयोग से हम अब दूरस्थ गाँवों तक पहुँच पा रहे हैं, जिससे प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार संभव हो रहा है। यह न केवल ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बल्कि स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

वेदान्ता एल्युमिनियम शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत आजीविका, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, और जमीनी स्तर के खेल व संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी रणनीतिक पहलों के माध्यम से ओडिशा में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक हितधारकों के साथ मिलकर कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसकी पहलें ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रगति में परिवर्तित हों।