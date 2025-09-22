लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

जीके एनर्जी के आईपीओ को दूसरे दिन 6.41 गुना अभिदान मिला

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि जल पंप बनाने वाली कंपनी जीके एनर्जी लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को सोमवार को शेयर बिक्री के दूसरे दिन 6.41 गुना अभिदान मिला।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ को 2,21,80,828 शेयरों के मुकाबले 14,22,08,192 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए 10.05 गुना अभिदान प्राप्त हुआ, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 6.84 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 2.90 गुना अभिदान प्राप्त हुआ।

जीके एनर्जी ने बताया कि उसने एंकर निवेशकों से 139 करोड़ रुपये जुटाए हैं। आईपीओ मंगलवार को बंद होगा। बोली के लिए मूल्य दायरा 145-153 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और मूल्य की ऊपरी सीमा पर 464 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

