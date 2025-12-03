नेफ्रोप्लस का आईपीओ 10 दिसंबर को खुलेगा, नए शेयर जारी कर 353 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) डायलिसिस सेवा प्रदाता कंपनी नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का आईपीओ 10 दिसंबर को खुलकर 12 दिसंबर को बंद होगा।

कंपनी आईपीओ के तहत 353 करोड़ रुपये से कुछ अधिक मूल्य के नये शेयर जारी करेगी।

नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड अपने ब्रांड नेफ्रोप्लस के लिए जाने जाती है।

आईपीओ दस्तावेजों (आरएचपी) के अनुसार, एंकर निवेशक नौ दिसंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे।

आईपीओ 353.4 करोड़ रुपये तक के शेयरों के ताजा निर्गम और 1.12 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है।