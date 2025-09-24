लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 181-191 रुपये प्रति शेयर तय

On
फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 29 सितंबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 181-191 रुपये प्रति शेयर तय

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) फार्मा, बायोटेक और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता फैबटेक टेक्नोलॉजीज ने अपने आगामी 230 करोड़ रुपये से अधिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 181-191 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया।

फैबटेक टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को बयान में कहा कि यह आईपीओ 29 सितंबर को अभिदान के लिए खुलेगा और एक अक्टूबर को बंद होगा।

कंपनी का आईपीओ पूर्णतः 1.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम है., जिसकी कीमत मूल्य दायरे के ऊपरी छोर पर 230 करोड़ रुपये है।

आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों की जरूरतों को पूरा करने, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉरपोरेट खर्चों के लिए किया जाएगा।

Tags: Business Initial Public Offering (IPO)

