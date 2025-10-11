लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

भारत-कनाडा के व्यापार मंत्रियों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की

भारत-कनाडा के व्यापार मंत्रियों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अपने कनाडाई समकक्ष मनिंदर सिद्धू के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया, ''हमने अपने व्यवसायों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसर खोजने के तरीकों पर चर्चा की।''

उन्होंने आगे कहा, ''मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक, व्यापारिक और निवेश संबंध आपसी सम्मान, विश्वास और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए।''

कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने पोस्ट किया कि उन्होंने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, ''हम साथ मिलकर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नए व्यापार अवसरों की तलाश कर रहे हैं।''

