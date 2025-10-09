फर्जी मिनरल वाटर फैक्ट्री पर छापा: उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), 8 अक्टूबर: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के सीधे आदेश पर आज बाराबंकी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है।

यूपीएसआइडीसी (UPSIDC) के एग्रो पार्क स्थित एस.एम. हाईटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यह कंपनी ग्राहकों को धोखा देने के लिए असली ‘CLEAR’ ब्रांड के नाम पर हूबहू नकली “CLEAR FRESH” ब्रांड का मिनरल वाटर पैक कर रही थी।

इस छापेमारी में पुलिस ने करोड़ों रुपये मूल्य की बड़ी मात्रा में नकली मिनरल वाटर की बोतलें, पैकेजिंग सामग्री और स्टिकर्स जब्त किए। कुर्सी थाना क्षेत्र की उमरा चौकी पुलिस की मौजूदगी में सभी उत्पादन सामग्री और बोतलों को सील कर दिया गया।

कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन

कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) एडवोकेट निमिष गोयल और कंपनी के अधिकृत वकील राजन द्विवेदी की उपस्थिति में यह जब्ती सुनिश्चित की गई, ताकि हर कदम कानूनी दायरे में हो।

कड़कड़डूमा कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था: आरोपों की पूरी तरह से जांच की जाए। स्थानीय आयुक्त ने जब्त किए गए प्रत्येक आइटम का दस्तावेजीकरण किया, इन्वेंट्री तैयार की, और सुनिश्चित किया कि सभी कागजी कार्रवाई कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है।

उपभोक्ता सुरक्षा और ब्रांड विश्वास पर वार

अधिकारियों का कहना है कि एस.एम. हाईटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड बाजार में नकली CLEAR ब्रांड की बोतलें बेच रही थी। यह मामला न केवल उपभोक्ता सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि ब्रांड के विश्वास को भी ठेस पहुँचाता है।

भारत में नकली उत्पादों के स्कैंडल आम हैं, लेकिन कोर्ट द्वारा इस तरह की त्वरित और सख्त कार्रवाई एक बड़ा संदेश भेजती है।

अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हमेशा प्रमाणित मिनरल वाटर ब्रांडों पर ही भरोसा करें। नकली पानी पीना सिर्फ गैरकानूनी नहीं है, बल्कि यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।

एक अधिकारी ने कहा, "नकली मिनरल वाटर न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाता है। यह बाजार में विश्वास को हिलाता है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।"यह छापा दिखाता है कि सक्रिय कार्रवाई मायने रखती है।

सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संकेत

यह कोई मामूली चेतावनी नहीं है। पुलिस और न्यायपालिका स्पष्ट संकेत दे रहे हैं: नकली और घटिया उत्पादों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस कार्रवाई से नागरिकों को यह आश्वासन मिलता है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

जब्त की गई सामग्री

• “CLEAR FRESH” ब्रांड की बोतलें

• पैकेजिंग सामग्री और स्टिकर्स

• उत्पादन उपकरण

• अनुमानित बाजार मूल्य: करोड़ों रुपये

जब्त की गई सामग्री पुलिस की हिरासत में है और प्रयोगशाला विश्लेषण लंबित है।

बाराबंकी की यह कार्रवाई एक उदाहरण स्थापित करने वाली है, जो यह संकेत देती है कि छोटे औद्योगिक क्षेत्र भी कानून प्रवर्तन की जाँच से अछूते नहीं हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियाँ सावधान हो जाएँ।

नागरिकों के लिए अधिकारियों की सलाह

• मिनरल वाटर केवल प्रमाणित ब्रांडों से ही खरीदें।

• संदिग्ध स्रोतों से बचें।

• किसी भी संदिग्ध उत्पाद की तुरंत रिपोर्ट करें।

