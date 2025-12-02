विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए एफटीए से व्यापार में अच्छी वृद्धि: फिक्की अध्यक्ष

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने मंगलवार को कहा कि भारत में हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से व्यापार में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते उन प्रमुख समझौतों में से हैं जिनका भारतीय उद्योग उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।

गोयनका ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हमने जिन मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन पर सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों के बाद व्यापार में अच्छी वृद्धि हुई है।’’

भारत ने हाल ही में मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चार सदस्यीय देश वाले यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ व्यापार समझौते किए हैं। ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही एक समझौता किया गया है लेकिन अभी तक वह लागू नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि उद्योग निकाय देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन सौदों का लाभ उठाने पर काम करेगा।

‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री’ (फिक्की) के अध्यक्ष ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित समझौतों पर कहा कि ये दो महत्वपूर्ण व्यापार समझौते हैं, ‘‘ क्योंकि दोनों भौगोलिक क्षेत्र बड़े हैं और जितना हम उनके साथ व्यापार करते हैं..इसका (समझौतों का) हमारे उद्योग पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा।’’

उन्होंने कहा कि भारत और इन दोनों देशों के बीच काफी हद तक सहपूरक संबंध हैं।

गोयनका ने कहा, ‘‘ हमारे पास लोग हैं और उनके पास प्रौद्योगिकी है... इसलिए आप कई क्षेत्रों में उनके साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। बल्कि, हमारे पास देने के लिए बहुत सारे मूल्य संवर्धन हैं। उनके पास भी हमें देने के लिए कुछ चीजे हैं।’’

भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। अब तक छह दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों पक्ष जल्द ही समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहे हैं।