सूरत : गुजरात को मिला पहला 3D CE मेमोग्राफी सेंटर : वेरिटास रेडियोलॉजी का वेसु में भव्य शुभारंभ

सूरत। गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। सूरत के वेसु क्षेत्र स्थित वेस्टर्न बिज़नेस पार्क में वेरिटास रेडियोलॉजी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया।

यह राज्य का पहला 3D कॉन्ट्रास्ट एन्हांस्ड (CE) मेमोग्राफी सेंटर है, जो अत्याधुनिक तकनीक और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सुविधाओं से लैस है। उद्घाटन समारोह डॉक्टरों के माता-पिता के शुभ हाथों से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुआ।

सेंटर की संचालक डॉ. धारा शाह ने बताया कि लगभग 1600 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह सेंटर अनुभवी रेडियोलॉजिस्टों की टीम द्वारा संचालित है। हॉलोजिक कंपनी ने इस सेंटर को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेमोग्राफी’ का दर्जा दिया है। यहां 3D CE मेमोग्राफी, AI-सक्षम अल्ट्रासाउंड (USG) और ट्रू डिजिटल एक्स-रे जैसी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं।

इसके अलावा 3D मेमोग्राफी, CE मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, हाई-एंड सोनोग्राफी, लिवर इलास्टोग्राफी, फ़िटल मेडिसिन, फैट क्वांटिफिकेशन, मस्कुलोस्केलेटल 3D-4D सोनोग्राफी, VABB, फुल-लेंथ स्कैनोग्राम और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसी सेवाएं भी दी जा रही हैं।

यहां डॉ. धारा डी. शाह (MD), डॉ. कृष्णा बी. पटेल (MD, DNB), डॉ. नेहा शाह (MD, FRCR), डॉ. भाविन आर. पटेल (MD, FIFM, Pg. Dip. MSK) और डॉ. प्रज्नेश एन. वाघेला (MD, DMRE) जैसे अनुभवी डॉक्टरों की टीम कार्यरत है।

इस नए सेंटर के शुरू होने से उन्नत इमेजिंग और बेहतर रोगी देखभाल का नया अध्याय शुरू हुआ है। सूरतवासियों को इस आधुनिक सुविधा का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

डॉ. धारा शाह ने आगे बताया कि भारत में आजकल युवा महिलाओं में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और इनमें सबसे अधिक मामले ब्रेस्ट कैंसर के हैं। चिंताजनक बात यह है कि कुल ब्रेस्ट कैंसर मरीजों में से 50 प्रतिशत मरीजों की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति को बदलने के लिए समय पर निदान अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए 3D कॉन्ट्रास्ट एन्हांस्ड मेमोग्राफी मशीन लाई गई है, जो खासकर डेंस ब्रेस्ट वाली युवा महिलाओं में भी बेहद सटीक निदान करने में सक्षम है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत महिलाओं के डेंस ब्रेस्ट होते हैं, और ऐसे मामलों में 3D CE मेमोग्राफी बेहद उपयोगी साबित होती है।

इस तकनीक से छोटे कैल्सिफिकेशन या सूक्ष्म घाव भी आसानी से और जल्दी खोजे जा सकते हैं। सेंटर में वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी (VABB) की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे सामान्य बायोप्सी में छूट जाने वाली सूक्ष्म गांठ भी मिल जाती है। यहां तक कि युवा लड़कियों में होने वाली साधारण गांठ को बिना ऑपरेशन केवल पिन-होल तकनीक से निकाला जा सकता है, जिससे मरीज का शारीरिक और मानसिक तनाव लगभग समाप्त हो जाता है।

डॉ. धारा शाह ने बताया कि सेंटर में AI आधारित सोनोग्राफी मशीन, ट्रू डिजिटल एक्स-रे और फुल स्कैनोग्राम जैसी उन्नत तकनीकें भी उपलब्ध हैं। आधुनिक मशीनों और अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ यहां मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।