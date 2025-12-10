सूरत : कोलकाता में 5–7 लाख लोगों ने किया सामूहिक गीता पाठ, विश्व रिकॉर्ड का साक्षी बना ऐतिहासिक आयोजन

कोलकाता में सनातन धर्म जागरण के तहत आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में लगभग 5 से 7 लाख लोगों ने एक साथ श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ कर विश्व रिकॉर्ड रचा। आयोजन की अध्यक्षता गीता मनीषी और जियो गीता के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने की। विशाल संख्या में एकत्रित श्रद्धालुओं के बीच यह कार्यक्रम आध्यात्मिक उत्सव का भव्य रूप प्रस्तुत कर रहा था।

कार्यक्रम में देशभर से आए 2,000 संतों ने भाग लिया। प्रमुख संतों में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ दीदी मां ऋतम्भरा जी और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी (बागेश्वर महाराज) शामिल रहे। आयोजन के मुख्य संयोजक बंगाल के विख्यात संत स्वामी प्रदीप्ता नंद जी और कोलकाता के स्वामी निर्गुणानंद जी थे।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं जियो गीता के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप मित्तल भी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने बताया कि प्रदीप मित्तल ने न केवल विश्वभर के अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व किया बल्कि कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर जियो गीता द्वारा हिंदी और बंगला भाषा में प्रकाशित 5 लाख गीता पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया, जिससे कार्यक्रम की आध्यात्मिक भव्यता और भी बढ़ गई।