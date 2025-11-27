लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वृद्धाश्रम में सेवा कार्य : बुजुर्गों को कंबल व राशन सामग्री का वितरण

माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी रामकुमार मूंधड़ा ने जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचाई मदद

समाज में हर व्यक्ति अपने परिवार की खुशियों के लिए भरसक प्रयास करता है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे भी हैं जिनके लिए हर दिन संघर्ष से भरा होता है। इन्हीं जरूरतमंद बुजुर्गों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी एवं टेक्सटाइल उद्यमी रामकुमार मूंधड़ा ने अमरोली रोड स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया।

इस सेवा कार्य के दौरान मूंधड़ा ने आश्रम में रह रही बुजुर्ग माताओं को कंबल, राशन सामग्री सहित कई आवश्यक उपयोग की वस्तुएं वितरित कीं। उनके साथ फोस्टा डायरेक्टर एवं गुजरात प्रदेश माहेश्वरी सभा के जगदीश कोठारी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

आश्रम की संचालिका राधा बहन ने आगंतुकों का सम्मान करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे सहयोग से बुजुर्गों को न केवल सुविधाएं मिलती हैं बल्कि भावनात्मक संबल भी प्राप्त होता है।

