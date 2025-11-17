लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चिल्ड्रन डे पर पवासिया परिवार का मानवीय अभियान

ऑरन, स्पाइस विला, पवेलियन  180 अनाथ बच्चों संग खेल, नृत्य, भोजन और उपहारों के साथ खुशी की अनोखी शाम

सूरत। शहर के जाने-माने होटलियर उमेश पवासिया ने हर साल की तरह इस बार भी चिल्ड्रन डे के अवसर पर अनाथ बच्चों के साथ खास उत्सव मनाया।

“खुशी बांटो, प्यार फैलाओ” के संदेश के साथ आयोजित इस मानवता से भरे कार्यक्रम में शहर के विभिन्न अनाथ आश्रमों के 180 बच्चों को आमंत्रित कर आनंदभरे आयोजन किए गए।

दोपहर में ऑरन रेस्टोरेंट तथा शाम को स्पाइस विला और पवेलियन रेस्टोरेंट में बच्चों के लिए डांस, गेम्स और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बच्चे हंसी और खुशी में सराबोर हो उठे। उनके लिए विशेष मेन्यू के साथ स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और अंत में हर बच्चे को एक गिफ्ट देकर विदा किया गया।

होटल संचालक उमेश पवासिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि इन बच्चों के जीवन में खुशी का एक पल जोड़ना है। कई लोग अनाथ आश्रम जाकर मदद करते हैं और खाना खिलाते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे पास होटल जैसा प्लेटफॉर्म है तो उसका उपयोग समाजसेवा में हो, यह हमारे लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि हम समुदाय से जुड़े हुए हैं और लोगों को साथ लाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने में खुशी महसूस करते हैं। पवासिया हॉस्पिटैलिटी की यह पहल उनके सामाजिक दायित्व और संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो दूसरों को भी दयालु बनने और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। यह याद दिलाती है कि छोटी-सी दया भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।

