सूरत : उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 और 5 अगले 100 दिनों के लिए बंद

सूरत। उधना रेलवे स्टेशन पर शुरू हुए आधुनिकीकरण कार्यों के चलते महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को सोमवार, 17 नवंबर से लगभग 100 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इन प्लेटफॉर्मों से संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ फिलहाल सुविधाएँ अधूरी हैं।

रेलवे सूत्रों के अनुसार, स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के तहत प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर व्यापक निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार और यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इस कारण दोनों प्लेटफॉर्म लंबे समय के लिए संचालन से बाहर रहेंगे।

प्लेटफॉर्म 6 पर सुविधाओं की कमी है। जबकि सभी ट्रेनें अब प्लेटफॉर्म 6 से ही संचालित होंगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का फिनिशिंग कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

यात्रियों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पानी के नल उपलब्ध नहीं, शौचालयों का अभाव, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, सूरत की ओर पहुंच मार्ग पूरी तरह विकसित नहीं।

इन कमियों के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने और यात्रा के दौरान काफी असुविधा झेलनी पड़ सकती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यात्रियों को कुछ सप्ताह तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।