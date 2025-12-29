सूरत : विविनेट एग्ज़िबिशन का नया अध्याय: ‘एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो’ नए लोगो के साथ लॉन्च

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) ने विविनेट एग्ज़िबिशन के नए अध्याय के रूप में ‘एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो-2026’ का भव्य शुभारंभ नए लोगो के साथ किया।

इस अवसर पर शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को वराछा स्थित ला फाउंटेन में शाम 6 बजे लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज, एग्ज़िबिटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और चैंबर के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बदलाव किसी भी विकास का पहला कदम होता है। एसजीसीसीआई लगातार उद्योगों को नए अवसर, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन और व्यापार विस्तार के मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो’ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए सूरत के टेक्सटाइल सेक्टर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने बताया कि पहले विविनेट एग्ज़िबिशन में सीमित श्रेणियों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन नए स्वरूप में शुरू हुआ एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन को कवर करेगा।

इसमें एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल प्रिंट, फॉइल प्रिंट, पोजीशन प्रिंट, गारमेंट फैब्रिक सहित सभी प्रकार के फैब्रिक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस एक्सपो में विदेशों से बायर्स को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि सूरत के फैब्रिक को लोकल से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जा सके।

चैंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी बिजल जरीवाला ने कहा कि विविनेट एग्ज़िबिशन का नाम बदलकर एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो करने से इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और देश-विदेश के खरीदारों, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलेगा।

ग्रुप चेयरमैन किरण ठुम्मर ने कहा कि एग्ज़िबिशन किसी भी उत्पाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने टेक्सटाइल उद्यमियों से इस एक्सपो में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

मैनेजिंग कमिटी सदस्य डॉ. हरेश पटेल ने जानकारी दी कि एसजीसीसीआई ग्लोबल फैब्रिक एक्सपो का पहला एडिशन 26, 27 और 28 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश-विदेश से एग्ज़िबिटर्स, बायर्स, टेक्सटाइल लीडर्स और विशेषज्ञ भाग लेंगे। एक्सपो के प्रचार-प्रसार के लिए रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम का सफल संचालन मैनेजिंग कमिटी सदस्य अतुल पटेल ने किया। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में टेक्सटाइल, फैब्रिक, गारमेंट और संपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े अनेक उद्योगपति, उद्यमी और प्रोफेशनल्स मौजूद रहे।