लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सचिन एस्टेट में मिशन लाइफ पर सेमिनार, उद्योगपतियों को वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक कमी का संदेश

कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण, ई-वेस्ट और स्वच्छता अभियान पर हुई विस्तृत चर्चा

On
सूरत : सचिन एस्टेट में मिशन लाइफ पर सेमिनार, उद्योगपतियों को वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक कमी का संदेश

सूरत। कलेक्टर के मार्गदर्शन में सचिन एस्टेट के उद्योगपतियों के साथ मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की गतिविधियों को लेकर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी और सचिन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सहयोग से 13 दिसंबर 2025 को यह सेमिनार सचिन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (CETP), प्लॉट नंबर P-2, GIDC, सचिन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में सचिन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के सेक्रेटरी मयूरभाई गोलवाला, वाइस प्रेसिडेंट नीलेशभाई गामी, डायरेक्टर भीखूभाई नाकरानी, गौरांगभाई चपटवाला सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सेमिनार में विशेषज्ञ डॉ. धवलभाई वर्गीय ने मिशन लाइफ के प्रमुख विषयों—ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, संधारणीय खाद्य पद्धतियां (बाजरा आधारित आहार), सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कमी और ई-वेस्ट प्रबंधन—पर विस्तार से जानकारी दी और उद्योगपतियों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉ. पारुलबेन ने स्वस्थ जीवनशैली से जुड़ी अहम जानकारियां साझा कीं।

इस अवसर पर सचिन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के सेक्रेटरी मयूरभाई गोलवाला ने उद्योगपतियों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और योग एवं जिम जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के तहत सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल सोसायटी के संयुक्त प्रयासों से सचिन कॉलोनी में निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सचिन एस्टेट को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।

सेमिनार के अंत में उपस्थित उद्योगपतियों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई। इसके बाद, स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सचिन इंडस्ट्रियल सोसायटी की ओर से CETP प्लांट परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट में तेजी, एसएमसी कमिश्नर ने एमएमटीएच प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया

सूरत : सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट में तेजी, एसएमसी कमिश्नर ने एमएमटीएच प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया

सूरत : लिंबायत ज़ोन में 6 दिसंबर को पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, 7 दिसंबर को कम प्रेशर

सूरत : लिंबायत ज़ोन में 6 दिसंबर को पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद, 7 दिसंबर को कम प्रेशर

सूरत : यूनेस्को द्वारा दीवाली को विश्व विरासत उत्सव घोषित करना भारत के लिए गौरव का क्षण : कैट

सूरत : यूनेस्को द्वारा दीवाली को विश्व विरासत उत्सव घोषित करना भारत के लिए गौरव का क्षण : कैट

सूरत : BMCM में SPSS आधारित रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर एक सप्ताह का FDP सफलतापूर्वक संपन्न

सूरत : BMCM में SPSS आधारित रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर एक सप्ताह का FDP सफलतापूर्वक संपन्न