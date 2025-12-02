लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल सूरत का सातवां वार्षिकोत्सव 21 दिसंबर को

भव्य भजन संध्या, अखंड ज्योत और महाप्रसादी होंगे आकर्षण

श्री श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल, सूरत का सातवां वार्षिकोत्सव आगामी रविवार, 21 दिसंबर 2025 को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वकील वाडी भक्ति धाम के पास, लैंडमार्क के सामने, पुणा पाटिया, सूरत में होगा।

महोत्सव के उपलक्ष्य में "एक शाम गौ माता एवं बाबा के नाम" शीर्षक से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ सायं 4:15 बजे ज्योत प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगी। इसके बाद 4:30 बजे से भजन संध्या आरंभ होगी, जो प्रभु इच्छा तक चलेगी। कार्यक्रम में रात्रि 8:30 बजे से महाप्रसादी का भी आयोजन होगा।

मंडल के सीताराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के दौरान बाबा अलौकिक दरबार, अखंड ज्योत और पुष्प वर्षा मुख्य आकर्षण रहेंगे। भजनों की प्रस्तुति गुरुजी संत श्री कैलाशनाथ जी (रुकनसर धाम) तथा संत श्री गुलाबनाथ जी द्वारा दी जाएगी।

समस्त कार्यक्रम वकील वाडी भक्ति धाम के पास, लैंडमार्क के सामने, पुणा पाटिया, सूरत में संपन्न होंगे। श्रद्धालुओं और भक्तों को कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होने का आमंत्रण दिया गया है।

