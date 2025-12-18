सूरत : भीमराड में शिव रेजीडेंसी में दूसरा बड़ा हादसा, मरम्मत कार्य के दौरान गैस लाइन फटी

सूरत। शहर के पॉश इलाके माने जाने वाले भीमराड क्षेत्र में स्थित शिव रेजीडेंसी एक बार फिर हादसे की चपेट में आ गई। ब्राइटस्टोन कंस्ट्रक्शन साइट पर मंगलवार रात हुए मिट्टी धंसने के बाद गुरुवार सुबह मरम्मत और मिट्टी भराई कार्य के दौरान गैस लाइन और पीने के पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सोसायटी में रहने वाले करीब 300 परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मंगलवार देर रात करीब 12 बजे ब्राइटस्टोन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान डी-वॉल गिरने से पास स्थित शिव रेजीडेंसी की कंपाउंड वॉल और पार्किंग शेड ढह गए थे। घटना के बाद दहशत में आए निवासी घरों से बाहर निकल आए और पूरी रात ठंड में फ्लैट के नीचे बिताने को मजबूर हुए।

एहतियातन प्रशासन ने चारों टावरों के निवासियों को फ्लैट खाली करने का नोटिस जारी किया, जिसके बाद प्रोजेक्ट प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी रूप से होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई।

बुधवार से कंस्ट्रक्शन साइट पर युद्ध स्तर पर मिट्टी भराई और मरम्मत का काम शुरू किया गया। इसी दौरान गुरुवार सुबह खुदाई के कारण गैस लाइन और पानी की लाइन टूट गई। इससे नाराज़ शिव रेजीडेंसी के अन्य निवासी विरोध में सड़कों पर उतर आए और नारेबाज़ी शुरू कर दी। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ समय के लिए सड़क जाम हो गई, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 7वें जोन तथा सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की और हालात को काबू में लिया।

इस बीच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंस्ट्रक्शन साइट के डेवलपर की छुट्टी सस्पेंड करने के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइट सुपरवाइज़र के लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है।

प्रशासन के अनुसार, मिट्टी धंसने से बने गड्ढे को भरने के लिए बुधवार को करीब 400 ट्रक मिट्टी डाली गई, जबकि गुरुवार सुबह भी लगभग 400 ट्रक मिट्टी भराई की गई। अधिकारियों का कहना है कि कुल 1200 से 1400 ट्रक मिट्टी की आवश्यकता है और यह काम गुरुवार शाम तक बिना रुके जारी रहेगा।

लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश बना हुआ है, वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।