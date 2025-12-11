सूरत : आगग्रस्त राज टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों को जरूरी सामान निकाला

सूरत। राज टेक्सटाइल मार्केट के B विंग में शनिवार रात लगी भीषण आग ने सातवीं मंज़िल पर बनी 14 दुकानों को पूरी तरह खाक कर दिया। दुकानों में बड़ी मात्रा में कपड़ा स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैली और फायर टीमों को इसे नियंत्रित करने में कई घंटे लगे।

आग के बाद फिलहाल B विंग में व्यापारियों का प्रवेश स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट आने तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

घटना के बाद सुबह से ही बड़ी संख्या में व्यापारी मार्केट पहुंचे और लैपटॉप, चेकबुक, पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज निकालने की अनुमति मांग रहे थे। काफी बहस के बाद मार्केट मैनेजमेंट ने A और C विंग के व्यापारियों को अपनी दुकानों से जरूरी सामान निकालने की इजाज़त दी।

हालांकि B विंग को अभी पूरी तरह सील रखा गया है।

आग की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सातवीं मंज़िल पर कई दुकानों को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ज्वलनशील कपड़ा स्टॉक बहुत अधिक होने से न सिर्फ दीवारें और छत की ग्रिल गिर गईं, बल्कि कई दुकानों में कपड़े का बड़ा हिस्सा लिक्विड हो गया।

एक ही व्यापारी की छह दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं।

बी विंग की सातवीं मंज़िल की टाइलें टूटकर गिर गईं और बीम–कॉलम को भारी नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट ने आज सुबह से ही अपनी तीन टीमों को स्टैंडबाय पर रखा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 2025 में ही सूरत के 19 टेक्सटाइल मार्केट में आग की घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे व्यापारियों में भारी गुस्सा और चिंता है।

पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच करेगी।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सुबह-सुबह शॉर्ट सर्किट आग की वजह हो सकता है, लेकिन आधिकारिक कारण एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।