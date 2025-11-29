सूरत : रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल, अडाजन में ‘रोबो रेवोल्यूशन चैलेंज’ का सफल आयोजन

रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल CBSE, उगत कैनाल रोड, जहांगीराबाद (अडाजन) द्वारा शनिवार, 29 नवंबर 2025 को “रोबो रेवोल्यूशन चैलेंज–रोबो क्रांति” थीम पर इंटर-स्कूल कॉम्पिटिशन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, उनकी समस्या-समाधान क्षमता को विकसित करना और उन्हें रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना था।

कक्षा 5 से 9 तक के विद्यार्थियों की 17 स्कूलों से 31 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और पर्यावरण, कृषि तथा परिवहन—इन तीन प्रमुख विषयों पर आधारित कई आकर्षक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, तकनीकी समझ और प्रेजेंटेशन कौशल के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स का चयन किया गया।

प्रतियोगिता में प्रस्तुत प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे—ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, रोबोटिक्स आधारित एम्बुलेंस डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर, साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, वन्यजीव सुरक्षा में रोबोटिक्स की भूमिका और सूखे-गीले कचरे के निपटान हेतु स्मार्ट डस्टबिन आदि। इन प्रोजेक्ट्स को विज्ञान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने मिलकर तैयार किया।

प्रतियोगिता में सबसे सफल प्रोजेक्ट “फायर आई रेंजर” रहा, जिसे रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल CBSE की टीम ने अपने प्रधानाचार्य तुसार परमार तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया। यह प्रोजेक्ट सभी का विशेष आकर्षण बना और विजेता घोषित हुआ।

कार्यक्रम की उत्कृष्ट सफलता और विद्यार्थियों में विज्ञान एवं तकनीक के प्रति जिज्ञासा बनाए रखने के उद्देश्य से स्कूल के प्रबंध निदेशक किशन मांगुकिया ने भविष्य में भी “रोबो रेवोल्यूशन चैलेंज–रोबो क्रांति” जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी रखने की घोषणा की।