सूरत : भारतीय नौसेना दिवस पर राजस्थान युवा संघ व एस.वी पब्लिक स्कूल ने किया शौर्य को नमन

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय पराक्रम के चलते पाकिस्तान को युद्ध में घुटने टेकने पड़े थे और भारत ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। इसी गौरवशाली विजय की स्मृति में प्रति वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।

इसी क्रम में राजस्थान युवा संघ एवं एस.वी पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय नौसेना दिवस श्रद्धा, सम्मान और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समाजसेवियों ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना देश की सुरक्षा की अजेय ढाल हैं। उनके साहस, समर्पण और बलिदान के कारण ही आज भारत सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के प्रति प्रेरित किया।

एस.वी पब्लिक स्कूल के संचालक ताराचंद ढाका ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना और उनके भीतर राष्ट्रप्रेम की भावना को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में राजस्थान युवा संघ के कार्यकर्ता एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।