सूरत : जनकपुर में राम–जानकी विवाह महोत्सव: 111 मीटर लंबी चुनरी और अद्भुत शोभायात्रा ने मन मोह लिया

भगवान श्री राम और माता जानकी के दिव्य विवाहोत्सव के पावन अवसर पर जनकपुर, नेपाल में इस वर्ष भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया। श्री अखिल भारतीय जीण माता सेवा संघ सूरत शाखा, ब्यावर, सीकर, चुरू, झुंझुनूं, बागरा, घांघू के सहयोग तथा सीताराम गौशाला जनकपुर के अथक प्रयासों से माता जानकी को 111 मीटर लंबी चुनरी जनकपुर स्थित माता जानकी के प्राचीन मंदिर में सुअर्पित की गई।

मारवाड़ी सेवा समिति और सीताराम गौशाला द्वारा लगभग 3,000 श्रद्धालुओं के लिए चाय और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इसके पश्चात 111 ध्वज लिए हुए श्रद्धालुओं ने विशाल चुनरी की छत्रछाया में जनकपुर शहर के प्रमुख मार्गों पर एक ऐतिहासिक शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुजन माता जानकी के विवाह गीत गाते और राम–जानकी विवाह महोत्सव की खुशी में नृत्य करते हुए जानकी महल पहुँचे।

जानकी महल पहुँचने पर महंत श्री राम तपेश्वर दास जी वैष्णव ने सभी श्रद्धालुओं का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। हजारों लोगों की उपस्थिति में माता जानकी और उनकी तीनों बहनों को 111 मीटर लंबी चुनरी समर्पित की गई। जनकपुर महल के कंगूरों पर भगवान श्री राम और माता जानकी के वरमाला स्वरूप अंकित विशेष 111 ध्वज लगाए गए, जिससे पूरा महल भव्य और नयनाभिराम दृश्य में परिवर्तित हो गया।

समारोह को सफल बनाने में सीताराम गौशाला के अध्यक्ष मनोज जी रूंगटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वर्ष आर्थिक सौजन्य का सौभाग्य श्रीनिधि केशव जी ईनाणी को प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अयोध्या राम मंदिर से 600 श्रद्धालुओं की राम बारात जनकपुर पहुँची, जिनका भव्य स्वागत दुपट्टे ओढ़ाकर किया गया। यह स्वागत श्री अखिल भारतीय जीण माता सेवा संघ सूरत और सीताराम गौशाला जनकपुर, नेपाल के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। भक्ति, परंपरा और उत्साह से ओत-प्रोत यह आयोजन जनकपुर के लिए अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बन गया।